Großbrand in Neumünster : Große Hilfsbereitschaft nach dem Feuer am Holsatenring

Nach dem Großbrand am Holsatenring in Neumünster, der drei Mehrfamilienhäuser zerstörte, ist die Hilfsbereitschaft enorm. Viele Menschen boten spontan Wohnraum an.

Neumünster | Die Welle der Hilfsbereitschaft rollte schon wenige Minuten, nachdem die Nachricht vom Großbrand am Holsatenring im Internet zu lesen war, an. Bereits Donnerstagnachmittag klingelte sowohl bei der Stadt Neumünster als auch bei der Berufsfeuerwehr das Telefon. „Die Leute haben uns Wohnungen für die Bewohner angeboten, die nach dem Feuer keine Bleibe me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.