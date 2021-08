2,3 Millionen Euro verbaut : Die Grundschule an der Schwale in Neumünster ist nun für die Ganztagsbetreuung gerüstet

Mit dem Abschluss des zweiten Bauabschnitts hat Faldera nun eine moderne und energetisch optimierte Grundschule für 280 Kinder. Davon nutzen bereits 120 den neuen Ganztagesbereich.

Neumünster | „Neumünster hat eine Grundschule weniger – und dafür eine neue Grundschule mit Ganztagsbereich.“ So formulierte es am Donnerstagnachmittag Annika Heygster. Sichtlich stolz und zufrieden schnitt die Rektorin der Grundschule an der Schwale gemeinsam mit dem Ersten Stadtrat Carsten Hillgruber das rote Band durch, das Lara, Nika, Alex und Jasper aus der 4...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.