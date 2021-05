OB-Wahl Neumünster : Die Grünen geben eine Wahlempfehlung ab

Nach der Wahl am Sonntag geben die Grünen nun eine Wahlempfehlung. Memet Celik entscheidet das kommende Woche.

Neumünster | Wer macht das Rennen um das Oberbürgermeister-Amt in Neumünster bei der Stichwahl am 30. Mai? Die Grünen, die mit ihrem Kandidaten Sven Radestock nur drittstärkste Kraft wurden (22,3 Prozent der Stimmen), geben nun eine Wahlempfehlung. Sie wollen den SPD-Kandidaten Tobias Bergmann unterstützen. Lesen Sie hier mehr zum Ausgang der Wahl am Sonntag ...

