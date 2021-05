Gerisch-Stiftung Neumünster : Eine ganz besondere Ausstellung zum 20. Geburtstag

Mehr als 200 Exponate von 38 Künstlern sind bei der Ausstellung „Outside-Inside“ in der Gerisch-Stiftung zu sehen.

Neumünster | 20 Jahre Herbert-Gerisch-Stiftung kann man wohl kaum gebührend in einer Ausstellung darstellen. Doch die neue Schau „Outside-Inside“ anlässlich des runden Geburtstages der Stiftung an der Hauptstraße schafft es, die zentralen Facetten einer der wichtigsten Kunst-Adressen in Schleswig-Holstein zu präsentieren und überrascht mit ganz neuen Einblicken. ...

