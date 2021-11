Nach einjähriger Corona-Pause : Die Eisbahn kehrt auf den Weihnachtsmarkt Neumünster zurück

Für viele Besucher gehört die Eisbahn zu den Höhepunkten des Weihnachtsmarktes. Im vergangenen Jahr fiel sie der Pandemie zum Opfer, jetzt ist sie wieder da – wenn auch ohne Dach.

Neumünster | Gute Nachricht für die Kufenflitzer: Die Eisbahn kommt wieder auf den Weihnachtsmarkt in Neumünster. Insbesondere die Unterstützung der Sponsoren mache dies möglich, teilt die Stadt mit. Im vergangenen Jahr war die Eisbahn der Coronavirus-Pandemie zum Opfer gefallen. Einziges Zugeständnis an die Pandemie in diesem Jahr: Die Eisbahn (375 Quadratmeter) w...

