Neumünster : Deutsch lernen trotz Corona: Online-Sprachkurse schon mit 10.000 Abonnenten

Die Online-Sprachkurse gingen im August 2020 an den Start und sollen in Zeiten der Corona-Pandemie Menschen mit Migrationshintergrund ermöglichen, trotz ausgefallener Sprachkurse Deutsch zu lernen. Das kommt gut an.

Neumünster | Großer Jubel beim Team der Deutsch-Akademie Neumünster: Nach nur zehn Monaten konnten der Gründer Erhan Timur Batman sowie Natali Schnar und weitere Sprachlehrer nun den 10.000 Abonnenten auf Facebook begrüßen. Der Online-Sprachkursus des Vereins Neumünster Medien ging im August vergangenen Jahres an den Start. Die Stadt unterstützt das Projekt ...

