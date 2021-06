Corona in Neumünster : Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht an

Der Wert liegt jetzt bei 6,25 pro 100.000 Einwohner. Am Freitag waren es noch 5,0. Fünf Personen sind aktuell infiziert und noch 108 in Quarantäne.

Neumünster | Der Wert geht wieder nach oben: Ein weiterer Mann erkrankte jetzt in Neumünster am Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit im Vergleich zu Freitag von 5,0 auf 6,25 pro 100.000 Einwohner gestiegen, wie Stadtsprecher Stephan Beitz am Sonntagnachmittag mitteilte. Er wies wie immer darauf hin, dass die in der kommenden Nacht veröffentlichte Zahl d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.