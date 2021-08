Aktuelle Zahlen : Corona in Neumünster: Die Inzidenz sinkt deutlich auf 68,8 ab

Fünf Neuinfektionen registrierte die Stadt am Wochenende. Derzeit sind 338 Personen unter Quarantäne gestellt. Ein Mensch befindet sich noch mit Covid-19 im Friedrich-Ebert-Krankenhaus.

Neumünster | Vier Männer und eine Frau erkrankten nach Auskunft der Stadt in Neumünster übers Wochenende am Coronavirus. Bei einem Patienten sei die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und werde vom Fachdienst Gesundheit ermittelt, so Sprecherin Janin-Susann Stolten. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit im Vergleich zu Freitag von 82,5 auf 68,8 pro 100.000 E...

