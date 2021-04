Neun neue Fälle : Corona: Die Inzidenz in Neumünster liegt wieder unter 70

Fünf Frauen und vier Männer haben sich neu infiziert. Der Sieben-Tage-Wert ist nun bei 65,4 angelangt.

Neumünster | Auch zum Ende der Arbeitswoche hält der rückläufige Trend in Neumünster bei der Ansteckung mit dem Coronavirus weiter an. Laut Stadtsprecher Stephan Beitz sank die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag im Vergleich zum Donnerstag von 71,6 auf nun 65,4 pro 100.000 Einwohner. Fünf Frauen und vier Männer sind neu infiziert. Bei zwei von ihnen ist die...

