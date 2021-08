Milchtrockenwerk und Käserei : Abwassernotstand in Neumünster: Politik fordert Aufklärung

Die politische Dimension des Abwassernotstandes weitet sich aus. Ratsfrau Helga Bühse (CDU) verlangt ein neues Gutachten zur Messtechnik. Und die SPD sieht Ex-Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras in der Verantwortung.

Neumünster | Der Abwassernotstand in Neumünster bekommt ein politisches Nachspiel. „Wir haben eine große Anfrage an die Verwaltung gestellt für die Ratsversammlung am 14. September", erklärte nach der Fraktionssitzung am Montagabend CDU-Ratsfrau Helga Bühse. Sie ist auch Vorsitzende des Bau- und Vergabeausschusses. Hintergrund ist eine Vorlage der Verwaltung zu...

