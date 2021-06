Obdachlosigkeit : Beratungsstelle für Wohnungslose fürchtet nach Corona hohen Anstieg der Betroffenen

Trotz eines Rückgangs der Belegung in der Übernachtungsstelle und bei den Beratungen bleibt die Not weiter groß – und sie könnte riesig werden. Weil die Tagesstätte geschlossen blieb, gab es Lebensmittel in Tüten.

Neumünster | „Wir fragen uns: Wo sind die Leute? Sie sind ja nicht weg!“ Heinrich Deicke blickt ratlos. Der Geschäftsführer der Diakonie Altholstein weiß, dass der Jahresbericht 2020 der Zentralen Beratungsstelle für Wohnungslose (ZBS) an der Gasstraße ein ganz besonderer ist, der durch Corona eine ganz besondere Herausforderung für die Kunden und die Mitarbeiter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.