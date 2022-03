Abriss an der Gartenstraße : Internat im Kiek In Neumünster: Startschuss für das neue Bettenhaus

Für geplante 10,4 Millionen Euro soll ein neues dreistöckiges Gebäude hinter dem Haupthaus in Richtung Franz-Rohwer-Straße entstehen. Dabei gibt es moderne Pläne und einen ambitionierten Zeitablauf.

Neumünster | Rrumms! Mit richtig Schwung stößt der Bagger die letzte Mauer der ehemaligen Garagenanlage an der Franz-Rohwer-Straße um. Nur wenige Stunden dauert der Abriss. Auch im benachbarten ehemaligen Haus des schulpsychologischen Dienstes sind Bauarbeiter, entkernen das Gebäude. Es ist der Startschuss für ein Millionenprojekt: Direkt ans Kiek In an der Garten...

