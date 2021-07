Diakonie Altholstein : Sozialkaufhaus in Neumünster öffnet nur noch für Bedürftige

Seit dem 1. Juli gibt es kein Zwei-Preis-System mehr beim Sozialkaufhaus der Diakonie Altholstein in Neumünster.

Neumünster | Bislang konnten im Sozialkaufhaus der Diakonie Altholstein an der Wasbeker Straße Menschen mit und ohne Berechtigungsschein einkaufen. Wer keinen Berechtigungsschein hatte, musste einen etwas teureren Preis zahlen. Am 1. Juli gab es eine rechtliche Änderung, sodass die Diakonie in Absprache mit dem Jobcenter das Zwei-Preis-System gekippt hat und künft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.