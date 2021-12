Neumünster : Diakonie benötigt dringend Spenden: Angebote für Familien durch Corona auf der Kippe

Weil größere Spendentöpfe versiegen und gleichzeitig der Hilfsbedarf sozial benachteiligter Familien steigt, schlägt die Diakonie Alarm. Gleich mehrere Angebote seien in Gefahr, neue Spender dringend nötig.

Neumünster | Familien in prekären Situationen zu helfen, das ist eine der Kernaufgaben der Diakonie Altholstein. Die kirchliche Einrichtung hat ein breites Netz von Angeboten, die sich um spezielle Zielgruppen oder auch Problemlagen kümmern. Vieles von dem, was dazu beiträgt, Armut und soziales Abgehängtsein zu verringern, hängt allerdings am Tropf von Spendern. A...

