Weltspieltag in Neumünster : Mehr als 500 Kinder vergnügten sich trotz Corona in den Teichuferanlagen

Verschiedene Träger der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt hatten am Sonnabend ein breites Angebot an unterschiedlichen Spielen und Mitmach-Aktionen aufgebaut. Das Hygienekonzept ging dabei auf.

Neumünster | Spannung, Spaß und Ausgelassenheit lagen am Sonnabend in der Innenstadt in der Luft. Zum fünften Mal luden der Jugendverband und das Dock.24 der Abteilung Kinder- und Jugendarbeit zum Weltspieltag ein. Und das breite Mitmach-Angebot in den Teichuferanlagen wurde sehr gut angenommen. Mehr als 500 Kinder vergnügten sich nach Veranstalterangaben zwischen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.