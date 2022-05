Etwa 700 Besucher : So wurde der Weltspieltag 2022 in den Teichuferanlagen Neumünster zum Erfolg

Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie gehören Bewegungsmangel und psychische Störungen bei Kindern leider zum Alltag. Dagegen setzten die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit am Sonnabend ein deutliches Zeichen.

Neumünster | Ein Ausflug mit Kindern in die Innenstadt von Neumünster endet irgendwann vermutlich mit der Frage des Nachwuchses, wann es „endlich“ nach Hause geht. Am Sonnabend war das genau anders herum. „Wir müssen jetzt auch mal los“, erklärte Peter Stiepani nach dreieinhalb Stunden in den Teichuferanlagen. Doch seine Kinder Piet (9) und Lotta (5) hielten davon...

