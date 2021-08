Nach dem Aus von Hildebrandt : Der Tierpark Neumünster setzt künftig auf Kultur und eröffnet das Bistrorant wieder

Zum 1. März kommenden Jahres will Lucy Schlüter mit einem nachhaltigen, regionalen und saisonalen Angebot das Restaurant an der Geerdtsstraße weiterführen. Bereits am Sonnabend startet eine neue Konzertreihe.

Neumünster | Sechs Wochen nach dem Abgang von Gastronom Thomas Hildebrandt im Tierpark gibt es eine Nachfolgerin. „Wir freuen uns, dass Lucy Schlüter das Bistrorant ab 1. März kommenden Jahres weiterführen will mit einem neuen Konzept“, sagt Tierpark-Chefin Verena Kaspari. Bis dahin bleibt eine Interimslösung mit Imbisswagen, die Tobias Polzin mit seinem Team am G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.