Thema Klimaschutz : Tag der Logistik in Neumünster findet wegen Corona digital statt

Der Aktionstag läuft am 14. April als Webinar. Auch bei der Hannover Messe ist die Wirtschaftsagentur virtuell präsent.

Neumünster | „Zu 95 Prozent läuft unsere Kommunikation per Videokonferenz oder Telefon“, sagt Iris Meyer, die Leiterin der Wirtschaftsagentur Neumünster. Die Corona-Pandemie färbt so auch auf den Tag der Logistik ab. Er findet am Donnerstag, 15. April, von 9.45 bis 12.30 Uhr als digitales Format statt. im vergangenen Jahr fiel der Tag der Logistik ersatzlos aus. „D...

