Online-Treffen via Zoom : Interkultureller Austausch in Neumünster zum Fastenmonat Ramadan

Der Sozialdienst muslimischer Frauen lädt zum Austausch ein. Mit dabei sind auch Stadt- und Landtagsvizepräsidentin.

Neumünster | Eine Zusammenkunft größerer Menschengruppen ist wegen der Corona-Pandemie weiterhin nicht möglich. Daher lädt der Sozialdienst muslimischer Frauen (SmF) am Freitag, 30. April, online zu einer Gesprächsrunde zum Thema „Ramadan in Neumünster“ ein. Von 19 bis 20.15 Uhr sind via „Zoom“ alle Bürger willkommen. Zunächst wird Imam Murat Kayabasi von der M...

