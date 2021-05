Skulptur in Bissee : Wo Kunst und Kühe zusammen gehören

Der Skulpturen-Sommer 2021 in Bissee startet am 29. Mai. „Körper“ lautet das Motto in diesem Jahr.

Bissee | Seit 23 Jahren gibt es Skulptur in Bissee. Auf den Grundstücken und Feldern der Anwohner des Dorfes stehen seit 1998 Skulpturen und Installationen von Künstlern. Die Ausstellung für dieses Jahr wird vorbereitet. Das Motto lautet „Körper“. Bei den Initiatoren von Skultpur in Bissee handelt es sich um eine Bürgerinitiative, die ehrenamtlich und profe...

