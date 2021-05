Wende nach 15 Jahren : Ruthenberger Markt in Neumünster: Nahversorgung und Café sorgen für neues Leben

Voraussichtlich am 1. Juli will die Bäckerei Michely in den ehemaligen Räumen von Apotheke und Reformhaus neu eröffnen.

Neumünster | Seit mehr als 15 Jahren war er das städtebauliche Sorgenkind in Neumünster: Doch nun gibt es eine Wende am Ruthenberger Markt. Voraussichtlich zum 1. Juli will die Bäckerei Michely hier eine neue Filiale mit Café, Snackverkauf, Nahversorgungs-Artikeln und Eis eröffnen. Und auch für den benachbarten ehemaligen Edeka-Markt Grümmer gebe es mit einem Inve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.