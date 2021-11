Schulausschuss in Neumünster : Offene Ganztagsschule: Der Druck auf die Mühlenhofschule steigt

Die Schulkonferenz hat sich einstimmig gegen den Offenen Ganztag ausgesprochen. Das stößt im Schul-, Kultur- und Umweltausschuss auf Unverständnis. SPD, CDU, Grüne, FDP und BfB wollen die Option Ganztag offenhalten.

Neumünster | Die Schulkonferenz der Mühlenhofschule hat sich am 11. November einstimmig gegen den Offenen Ganztag ausgesprochen und begründet das mit fehlenden Räumlichkeiten. Ähnlich formuliert das die Schulverwaltung in einer Vorlage zur Schulentwicklungsplanung „Mühlenhofschule – Erweiterung des Raumprogramms“, die am Donnerstag im Schul-, Kultur- und Sportauss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.