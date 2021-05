Nach einen Jahr : Für mehr Sicherheit und Spaß: Der Bordesholmer See hat wieder eine Badeinsel

Vier mal vier Meter ist die Fläche, die besonders bei den jungen Leuten für Badespaß sorgen wird.

Bordesholm | Zum Anbaden fand sich bei kühlen zehn Grad Außentemperatur keiner bereit, als diese Woche die neue Badeinsel im Bordesholmer See zum Einsatz bereit gemacht wurde. „Es hat alles super funktioniert, genauso wie in Mühbrook war die Installation in einer guten Stunde erledigt“, äußerte Robert Duwe aus Waldeck in Hessen, der zusammen mit seinem Kollegen Ma...

