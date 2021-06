Nach Corona : Der Bokhorster Posaunenchor startet wieder voll durch und gab erste Konzerte

Nach gut 13 Monaten Stille ist die Musik zurück in den Dörfern. Am Freitag gab es einen musikalischen Auftakt in Neuenrade, Bokhorst und Großharrie. Und auch die weiteren Pläne für dieses Jahr wurden vorgestellt.

Großharrie / Bokhorst | Drei Dörfer, vier Spielorte, 18 Blechbläser, dazu einige beschwingte Noten und ganz viel Lust, wieder mit Posaunen, Hörnern, Trompeten oder Tuba durch die Dörfer zu ziehen und frohe Klänge in die Welt zu tragen: Das waren die Zutaten für ein gelungenes kleines Comeback des Bokhorster Posaunenchores. Seemannslieder und „Yesterday“ Mit der Europap...

