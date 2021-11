ADAC-Landesfahrradturnier : Mit Geschicklichkeit und Schnelligkeit zum Sieg in der KSV-Halle in Neumünster

70 Jungen und Mädchen nahmen am Sonntag beim 50. ADAC-Landesfahrradturnier teil. Noch immer gibt es bei den Heranwachsenden Koordinationsdefizite, Bewegungsmangel und Unwissenheit.

Neumünster | Es brauchte schon eine Menge Geschick, Balance und Umsicht, um den Parcours beim 50. Landesfahrradturnier des ADAC am Sonntag in der KSV-Halle am Hansaring fehlerfrei zu bewältigen. Am Ende zählte auch noch die Schnelligkeit, mit der die 70 Jungen und Mädchen in sechs Gruppen den Parcours aus acht Aufgaben durchfuhren. Es waren teilweise nur Nuancen, ...

