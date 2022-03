Keine Papiercontainer mehr : Das sind die Standorte der neuen Wertstoffinseln für Altpapier und Altglas in Neumünster

Bis Ende März sollen die letzten der ursprünglich 106 Papiercontainer aus dem Stadtbild verschwunden sein. In Abstimmung mit den Stadtteilbeiräten hat das TBZ Neumünster die Plätze für die Alternativen bekanntgegeben.

Neumünster | Die Tage der Papiercontainer in Neumünster sind gezählt. An vielen Stellen sind die ursprünglich noch verbliebenen 106 sogenannten Depot-Sammler bereits abtransportiert. „Bis Ende März werden wir dann wohl alle weg haben“, sagt Stephan Mordhorst, zuständig für die Abfallentsorgung beim Technischen Betriebszentrum (TBZ) an der Niebüller Straße. Stattde...

