Wohltätigkeitskonzert : Das Marinemusikkorps kommt wieder nach Boostedt

Nach einem Jahr Pause findet das beliebte Konzert wieder in der Sigfried-Steffensen-Sporthalle statt.

Boostedt | Im November wird wieder das Marinemusikkoprs Kiel in Boostedt zu Gast sein. Wegen der Pandemie hatte es 2020 kein Konzert gegeben. Am Donnerstag, 18. November, geben die Musiker das Wohltätigkeitskonzert in der Sigfried-Steffensen-Sporthalle. Start ist um 19 Uhr. Das Logistikbataillon 162 und die Gemeinde Boostedt haben das Konzert organisiert. Das...

