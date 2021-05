Corona-Bekämpfung : Im Impfzentrum in Neumünster sind jetzt 800 Impfungen täglich möglich

Das Impfzentrum Neumünster ist innerhalb der Holstenhallen am Donnerstag umgezogen. Ministerpräsident Daniel Günther machte sich vor Ort ein Bild – und äußert sich zu möglichen Impfungen von Kindern.

Neumünster | Seit Donnerstag ist das Impfzentrum auf dem Gelände der Holstenhallen in größere Räume umgezogen und hat damit seine Kapazitäten deutlich erweitert. Im Restaurant war auf 680 Quadratmetern Platz für drei so genannte Impflinien, nach dem Umzug in Halle 2 gibt es auf 850 Quadratmetern Raum für fünf Impflinien. „Das bedeutet, es können statt 500 nun 800 I...

