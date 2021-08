Immunisierung gegen Corona : Das Impfzentrum Neumünster ist jetzt an der Lahnstraße – und ein weiteres mobiles Impfteam kommt

Maximal 800 Personen in vier Impflinien können sich am neuen Standort pro Tag gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Interessierte können ohne Termin zur Erstimpfung vorbeikommen und den Impfstoff wählen.

Neumünster | Einen frühen Start in den Arbeitstag hatte am Montagmorgen Thorben Pries. „Wir haben schon gleich morgens Stühle aufgebaut und die letzten Sachen noch eingeräumt, damit wir pünktlich starten konnten“, erklärte der neue städtische Leiter des Impfzentrums in Neumünster. Das befindet sich ab sofort nicht mehr in den Holstenhallen, sondern in den ehemalig...

