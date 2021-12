Feuer an der Klaus-Groth-Schule : Deshalb wird niemand für den Sporthallenbrand in Neumünster zur Rechenschaft gezogen

Nach dem Großfeuer, bei dem die Sporthalle der Klaus-Groth-Schule komplett vernichtet wurde, hat das Jugendschöffengericht einen 16-Jährigen freigesprochen. Seine Begleiterin (13) ist nicht strafmündig.

Neumünster | Nach dem Großbrand an der Klaus-Groth-Schule, bei dem am 18. Mai die Sporthalle komplett vernichtet wurde, hat das Jugendschöffengericht in Neumünster einen 16-jährigen Tatverdächtigen freigesprochen. Das Verfahren gegen ein 13-jähriges Mädchen wurde derweil eingestellt. Da es zur Tatzeit unter 14 Jahre und somit noch ein Kind war, konnte es nicht zur...

