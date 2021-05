Ferienspaß in Neumünster : Das bietet der Jugendverband für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien

Ab Sonnabend können sich die Kinder und Jugendlichen für den Sommerferienspaß des Jugendverbandes Neumünster anmelden.

Neumünster | 120 Veranstaltungen bieten der Jugendverband (JVN) und seine Vereine und Verbände in diesen Sommerferien vom 21. Juni bis 30. Juli für die Kinder und Jugendlichen an. „Wir wollen versuchen – gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lockerungen – den Großteil in Präsenz anzubieten, haben bei vielen Veranstaltungen aber die Option, diese kurzfris...

