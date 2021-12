Aktion von Marine und Bürgern : Wunschsterne vom Deutschen Roten Kreuz Neumünster waren in Rekordzeit weg

Insgesamt wurden 220 Geschenke für Kinder und Jugendliche aus finanziell schwachen Familien gepackt. Die Lebenshilfe verteilt viele davon. Die Besatzung des Marinejagdbootes Grömitz beteiligte sich erneut.

Neumünster | Sabine Krebs vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) zeigte sich begeistert: „So schnell waren die Wunschsterne noch nie vergriffen. Am Freitagnachmittag haben wir sie bei Famila am Haart und im a&b-Center aufgehängt, am Montagabend waren alle weg.“ Zum 16. Mal konnten Kunden der beiden Einkaufsmärkte Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwachen Familien...

