Landhauscafé : Café Fräulein Frieda eröffnet Himmelfahrt in Wasbek

In das Ex-Landhauscafé in Wasbek kommt ab Himmelfahrt wieder Leben. Das Fräulein Frieda startet mit Außengastronomie.

Wasbek | Darauf haben viele Wasbeker gewartet. Das Café Fräulein Frieda eröffnet am Himmelfahrtstag, 13. Mai, um 9 Uhr an der Hauptstraße in den Räumen des ehemaligen Landhauscafés. Lesen Sie hier, warum das Landhauscafé geschlossen hat „Wir bieten Außengastronomie an, aber auch zum Mitnehmen, denn wir rechnen damit, dass nicht alle draußen Platz finden“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.