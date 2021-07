Tolle Filme zum Nulltarif : Das Bornhöveder Sommerkino lädt zum kostenlosen Filmeschauen ein

Freitag gab es zum Auftakt des diesjährigen Programms in kleiner Runde „Born to ride“ zu sehen. Am kommenden Freitag gibt es dann „Rampage – Big Meets Bigger“ mit Dwayne „the Rock“ Johnson und Jason Liles.

Bornhöved | Zum siebten Mal lädt das Sommerkino des Fördervereins Alte Schmiede in Bornhöved jetzt zu spannenden Kinoabenden in die Alte Schmiede im ortszentrum von Bornhöved ein. Freitag gab es zum Auftakt des diesjährigen Programms in kleiner Runde „Born to ride“ zu sehen. Gemeinsamkeit nach Corona Einige Bornhöveder hatte es wohl eher zum Fußballspiel vo...

