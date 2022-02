Neuwahlen am Sonnabend : Darum verlässt Astrid Abandowitz den Sozialverband Neumünster

Nach knapp 20 Jahren verlässt Astrid Abandowitz den Sozialverband Neumünster – „mit schwerem Herzen“. Sie spricht über die Gründe und blickt auf ihre Arbeit zurück.

Neumünster | Knapp 20 Jahre hat sie den Sozialverband Neumünster geprägt – seit 2003 als Kreisgeschäftsführerin und seit 2006 auch ehrenamtlich als Ortsvorsitzende. Am Sonnabend, 12. Februar, tritt die 66-Jährige nun bei den Vorstandswahlen nicht mehr in ihrem Ehrenamt an. Ende Mai gibt die Wittorferin auch die Kreisgeschäftsführung ab. Im Gespräch mit Courier-Red...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.