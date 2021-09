Neumünster : Dachdeckerinnung Mittelholstein spricht 20 Gesellen frei

Corona wurde auch für sie zur Herausforderung - doch 20 Dachdeckerlehrlinge aus Mittelholstein konnten jetzt in Neumünster freigesprochen werden.

Neumünster | Stolz auf die in der Gesellenprüfung gezeigten Leistungen können 20 Dachdeckerlehrlinge aus Mittelholstein sowie deren Ausbildungsbetriebe sein. Die Lernbedingungen waren in den beiden vergangenen Jahren eine besondere Herausforderung, so Landesinnungsmeister Torsten Kriedemann, der die neue Dachdeckergeneration herzlich willkommen hieß. Freigespro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.