Rotes Kreuz in Neumünster : DRK-Vorstand Sven Lorenz verlässt Neumünster in Richtung Hamburg

Der 45-Jährige war seit 2012 geschäftsführender Vorstand des DRK-Kreisverbands und übernimmt ab September eine neue berufliche Aufgabe in Hamburg.

Neumünster | Der DRK-Kreisverband Neumünster muss sich einen neuen geschäftsführenden Vorstand suchen. Sven Lorenz (45), seit 2012 in dieser Funktion, möchte die Chance nutzen und sich zum 1. September beruflich in einer Geschäftsführerposition in Hamburg weiterentwickeln. Das DRK Neumünster gab jetzt bekannt, dass Lorenz am Dienstag seine Aufsichtsgremien um eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.