Nordbau-Aufbau : DRK Neumünster verlegt Corona-Testcenter von den Holstenhallen zur Friedrichstraße

Weil der Aufbau für die Nordbau beginnt, können an der Holstenhalle keine Corona-Tests mehr abgenommen werden. Das Rote Kreuz verlagert sein Testcenter am Montag, 16. August, in die frühere Post an der Friedrichstraße.

Neumünster | Die Baufachmesse Nordbau naht. Der Messe-Aufbau hat Konsequenzen: Das vom DRK-Kreisverband Neumünster betriebene Corona-Drive-in-Testzentrum an der Justus-von-Liebig-Straße zieht am Montag, 16. August, in das Gebäude der früheren Post an der Friedrichstraße 7-9. Getestet wird dort täglich von 13 bis 18 Uhr. Auch das Corona-Impfzentrum zieht um A...

