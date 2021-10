DRK Neumünster : Wie Kinder schon im Kindergarten Erste Hilfe lernen

Vor über zehn Jahren hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) das Projekt „Teddy braucht Hilfe – Heranführung an die Erste Hilfe“ ins Leben gerufen. Die Sparkassenstiftung unterstützt die Workshop-Reihe mit 5000 Euro.

Neumünster | Der große Stoffteddy sitzt auf dem Stuhl. Plötzlich läuft Blut aus seiner Nase. Was ist zu tun? „Es ist schon gut, wenn die Kinder wissen, dass man bei Nasenbluten den Kopf in den Nacken legen muss oder zumindest der Erzieherin Bescheid sagen sollten“, sagt Andrea Strämke vom DRK Landesverband. „Je früher auch kleine Kinder an die Erste Hilfe herangef...

