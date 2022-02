Craft Beer aus Neumünster : Wittorfer Brauerei verdreifacht Kapazität und plant weitere Neuerungen

An der Wrangelstraße werden ein neues Sudhaus und weitere Gär- und Lagertanks eingebaut. Auch für die „Waldbühne“ beim Bad am Stadtwald gibt es große Pläne.

Neumünster | Die Wittorfer Brauerei an der Wrangelstraße 12 in Neumünster wird fünf Jahre alt – und hat in diesem Jahr einiges vor. Zum Einen gab es eine personelle Veränderung, denn Brauereimitbegründer Torsten Behrend ist zum Jahreswechsel 2021 auf 2022 aus persönlichen Gründen ausgestiegen. Der andere Mitbegründer Henning Freese macht jetzt mit neuer Gesellscha...

