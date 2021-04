Aktuelle Zahlen : 13 neue Coronafälle in Neumünster

Bei 13 Personen wurde innerhalb von 24 Stunden eine Infektion nachgewiesen. Die Inzidenz steigt weiter.

Neumünster | Bei vier Personen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird derzeit vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Neun Personen hingegen steckten sich bei inzwischen bekannten Infizierten an. Erstmals seit Beginn der Pandemie sind 577 Menschen in Neumünster unter Quarantäne gestellt. Bislang lag der Höchstwert am 22. März 2021 bei 526. Die aktuellen Date...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.