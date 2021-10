Neumünster : Courier-Theaterkritikerin Karin Hartmann: 51 Spielzeiten und 1500 Rezensionen

Nach 51 Theaterspielzeiten im „Corso“ und der Stadthalle hört Courier-Rezensentin Karin Hartmann (81) auf. Seit 1969/70 kamen etwa 1500 Theaterkritiken zusammen.

Neumünster | Courier-Theaterrezensentin Karin Hartmann (81) hört nach 51 Theaterspielzeiten auf. Ganz korrekt waren es nur 50 Spielzeiten in 51 Jahren. Corona bremste auch in Neumünster das kulturelle Leben 2020/21 aus. „Ich bin am 10. März 2020 letztmalig im Theater in der Stadthalle gewesen. Das war die Verleihung des Fallada-Preises an Saša Stanišić. Einen Tag ...

