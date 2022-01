Agenturbilder von Walter Erben : Flugzeugabsturz und Spionageverdacht: Das Bild eines Neumünsteraner Piloten schlägt hohe Wellen

Als am Neujahrstag vor 63 Jahren ein Flugzeug aus Neumünster in den Nord-Ostseekanal stürzte, ahnte niemand, dass bald wegen Spionage ermittelt wird. Courier-Fotograf Walter Weben schickte ein Foto an eine Bildagentur.

Neumünster, Rendsburg | Das Foto, das Courier-Fotograf Walter Erben, am 24. Januar 1959 an die Agentur gibt, ist auf den ersten Blick wenig sensationell: Ein Mann steht neben einer kleinen Propellermaschine und scheint irgendetwas an dem Flugzeug zu kontrollieren – mehr nicht. Was der Fotograf zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Der Mann auf dem Bild wird mit seinem Flugzeu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.