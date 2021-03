Corona-Schnelltest : Hier kann man sich im Umland testen lassen

Ab Gründonnerstag werden in Boostedt, ab Karsonnabend in Großenaspe kostenlose Schnelltests auf das Virus angeboten.

Boostedt/Großenaspe | In Boostedt und Großenaspe haben die Bürger die Möglichkeit, sich vor Ostern auf das Coronavirus testen zu lassen. Apotheker Dr. Marcus Domanowski richtet Teststellen am Gründonnerstag im Boostedter Hof Lübbe und am Karsonnabend im ehemaligen Gemeindebüro in Großenaspe ein. Die Tests sind kostenlos. Seit 8. März hat jeder Bürger Anspruch auf einen kos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.