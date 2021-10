Einbußen bis zu 85 Prozent : Corona-Testcenter in Neumünster verlieren deutlich an Kundschaft

Weil die Antigen-Schnelltests seit Montag nicht mehr kostenfrei sind, geht die Nachfrage in Neumünster massiv zurück.

Neumünster | Massive Einbrüche bei den Kundenzahlen um bis zu 85 Prozent beklagen die Betreiber der Corona-Teststationen in Neumünster. „Die Zahl der Testungen ist runter gegangen auf 15 Prozent. Sonst hatten wir bis zu 140 Menschen pro Tag, jetzt sind es deutlich weniger“, stellte Nico Reiß, Geschäftsführer der Teststation IN Projekt am Großflecken, am Mittwochmi...

