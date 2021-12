Corona-Pandemie in Neumünster : Kinder-Impfaktionen starten in den beiden Impfzentren

Die Sonder-Impfaktion am Sonntag war schon nach wenigen Stunden ausgebucht. Es soll aber an der Lahnstraße und in der Holsten-Galerie Zeitfenster fürs Kinder-Impfen geben.

Neumünster | Um 10 Uhr wurden am Donnerstagmorgen die Zeitfenster für das Impfen von Kindern auf der zentralen Seite des Landes freigeschaltet. Für die Sonder-Impfaktion, die das Impfzentrum an der Lahnstraße 5 am kommenden Sonntag anbietet, waren schon nach kurzer Zeit alle Termine vergriffen. Es soll aber ein regelmäßiges Angebot für Kinderimpfungen geben. Los g...

