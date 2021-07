Corona-Pandemie : Impfzentrum Neumünster zieht ab Mitte August an die Lahnstraße

Die Stadt hat den Mietvertrag für das 1100 Quadratmeter große Gebäude unterzeichnet. Dort sind die ersten Impfungen ab Montag, 16. August, geplant.

Neumünster | Das Impfzentrum Neumünster wird von den Holstenhallen an der Justus-von-Liebig-Straße an die Lahnstraße 5 umziehen. Dort sind die ersten Impfungen dann ab Montag, 16. August, geplant. Bis dahin finden die Impfungen – wie seit der Eröffnung am 4. Januar gewohnt – in den Holstenhallen statt. Der Umzug wird notwendig, da ab Mitte August der Aufbau für di...

