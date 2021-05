Corona: Aktuelle Zahlen : Inzidenz in Neumünster sinkt rapide auf 35,0 ab – Notbremse bleibt aber bestehen

In nur 48 Stunden ist der Wert von 83,8 auf 35,0 zurückgegangen. Vor einer Woche noch lag er bei 123,5.

Neumünster | Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Neumünster weiter deutlich rückläufig. Nach Angaben von Stadtsprecher Stephan Beitz sank die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Himmelfahrtstag auf 35,0. Am Vortag lag sie noch bei 63,8. Die in der kommenden Nacht veröffentlichte Zahl des Robert-Koch-Instituts (RKI) kann durch Nachmeldu...

