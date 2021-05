Notbremse bleibt bestehen : Drei neue Coronafälle in Neumünster – Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter deutlich und liegt nun nur noch bei 30,0.

Neumünster | Eine männliche und zwei weibliche Personen infizierten sich in der Stadt neu mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Donnerstag von 35,0 auf 30,0 pro 100.000 Einwohner gesunken. Die Stadt Neumünster weist darauf hin, dass die in der kommenden Nacht veröffentlichte Zahl des Robert-Koch-Instituts (RKI) durch Nachmeldungen am Ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.