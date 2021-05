Aktuelle Zahlen in Neumünster : Kein neuer Coronafall, Notbremse gilt aber weiter

Die Corona-Notbremse gilt noch bis mindestens zum Wochenende. So lange darf die Inzidenz nicht über 100 liegen.

Neumünster | Innerhalb eines Tages gab es in der Stadt Neumünster keinen neuen Fall einer Covid-19-Infektion. Dies war zuletzt vor mehr als zwei Monaten am 7. März der Fall. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Sonntag von 101,2 auf 95,0 pro 100.000 Einwohner gesunken. Die Stadt weist darauf hin, dass die in der Montagnacht veröffentlichte Zahl des Robe...

